POL-PDKL: Stände auf den Burgerlebnistagen bestohlen

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Bereich Landstuhl ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieses war besetzt mit 3 männlichen (15, 15 und 25 Jahre) und einer weiblichen (24 Jahre) Person. Bei der Kontrolle konnten insgesamt 70 Gegenständen (Holzschwerter, Holzbögen, Holzarmbrüste, diverse Ketten etc.) aufgefunden werden die augenscheinlich von den aktuell stattfindenden Burgerlebnistagen in Landstuhl stammten. Wie sich herausstellte wurden diese kurz zuvor aus den dortigen Ständen entwendet. Der Wert der Gegenstände wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Gegenstände konnten am Sonntagmorgen den Geschädigten wieder übergeben werden. Diese zeigten sich glücklich über den schnellen Erfolg der Polizei.

