Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Brand

Theisbergstegen (ots)

Ein PKW hat in der Nacht zum Samstag in der Hauptstraße gebrannt. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungsdienstbesatzung erkannte den in Vollbrand stehenden PKW und alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug rasch löschen, dennoch entstand Totalschaden. Da die Brandursache nicht geklärt werden konnte, wurde der PKW sichergestellt und lassen weitere polizeiliche Ermittlungen folgen. Die Polizei bittet um Hinweise:

Wem sind in dieser Nacht Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Konnten verdächtige Beobachtungen gemacht werden? Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de |pikus

