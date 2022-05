Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Ortstafeln - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Ortstafel (wir berichteten: https://s.rlp.de/pllEb) zwei Tatverdächtige ermittelt. Die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren dürften für mindestens drei Fälle in Frage kommen, davon geht die Polizei aktuell aus. Die Ermittler kamen den Männern auf die Spur, weil sie in Sozialen Medien mit den entwendeten Ortstafeln posierten. Im April durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen der Verdächtigen in Enkenbach-Alsenborn und im südlichen Donnerbergkreis. Die Ortstafeln wurden hierbei zwar nicht aufgefunden, aber wenige Tage nachdem die Beamten die Wohnungen durchsuchten, stellten sich die Verdächtigen der Polizei in Rockenhausen. Sie gaben dort drei Ortstafeln ab. Den Diebstahl weiterer Tafeln bestreiten sie. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell