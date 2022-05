Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Wer hat den grünen Geländewagen gesehen?

Bann (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch auf der Kreisstraße in Richtung A 62 gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Ein grüner Geländewagen streifte kurz vor 18.00 Uhr in einer Kurve einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Wagens hatte das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten. Er fuhr zu weit links. Während die Autofahrerin anhielt, brauste der Fahrer des Geländewagens ohne anzuhalten davon. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Geländewagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 805 1850 mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

