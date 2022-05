Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Lauterecken (ots)

Unbekannte beschädigen Regenfallrohr und Außenbeleuchtung. In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich offensichtlich mehrere Täter an einem Reisebüro in der Saarbrücker Straße zu schaffen. Da mehrere Getränkeflaschen vor Ort aufgefunden wurden, geht die Polizei davon aus, dass dies Personen im Bereich der Einkaufsmärkte feierten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell