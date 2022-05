Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsunfall mit vier Schwerverletzten

Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48, an der Abzweigung nach Münchweiler, vier Personen schwer verletzt. Der 86-jährige Unfallverursacher übersah beim Linksabbiegen ein aus Richtung Enkenbach kommendes bevorrechtigtes Fahrzeug, so dass es zur Kollision kam. Im Verursacherfahrzeug wurden zwei Erwachsene und im vorfahrtsberechtigten Fahrzeug ein Erwachsener und ein Kind im Alter von vier Jahren schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund sechzigtausend Euro. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie sichergestellt und ein Gutachter beauftragt. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Münchweiler und Winnweiler sowie die Polizei. |pirok

