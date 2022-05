POL-PDKL: Zwei PKW-Führer unter Alkohol am Steuer

Theisbergstegen (ots) - Ein PKW hat in der Nacht zum Samstag in der Hauptstraße gebrannt. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungsdienstbesatzung erkannte den in Vollbrand stehenden PKW und alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug rasch löschen, dennoch entstand Totalschaden. Da die Brandursache nicht geklärt werden konnte, wurde der PKW sichergestellt und lassen weitere polizeiliche Ermittlungen ...

