POL-NMS: 220404-2-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Neumünster gesucht

Rendsburg (ots) - Die bereits am 15.03.2022 durch Pressemitteilung ( 220315-1-pdnms ) als vermisst gemeldete Jasmin P. wurde am heutigen Tag um 11.15 Uhr am Nordostseekanal, Kilometer 61 ( Höhe Kanalufer/Neuhörn in Rendsburg ) tot aufgefunden. Der Leichnam klemmte zwischen einer Leiter und einer Wand im Wasser. Die 33 jährige Jasmin P. war zuletzt im Bereich der ...

