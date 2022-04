Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes auf der Bottroper Straße wurde heute Morgen zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr ein silberner Mercedes 245 beschädigt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel und an der Stoßstange in Höhe von ca. 1000 Euro.

Herten

Gestern, gegen 17 Uhr, parkte eine 29-jährige Recklinghäuserin ihren weißen VW T-Cross in einem Parkhaus eines Lebensmittelgeschäftes an der Kurt-Schumacher-Straße. Als sie nach einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle an der Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Ein 38-jähriger Dorstener parkte gestern gegen 13:30 Uhr seinen blauen 1er BMW am rechten Fahrbahnrand am Orthöver Weg. Um 17:45 Uhr kehrte er zu seinem Pkw zurück und bemerkte eine Delle und Kratzer am linken vorderen Kotflügel. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher ist unbekannt.

