POL-RE: Marl/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Karlstraße griffen bislang unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster, um dieses zu öffnen. Sie durchsuchten die Büroräume und entwendeten Bargeld, eine Uhr und einen Laptop. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag. Sie entkamen unerkannt.

Castrop-Rauxel

Am Montagmorgen brachen Unbekannte, zwischen 6 Uhr und 07.25 Uhr, in eine Wohnung an der Harkortstraße ein. Sie kletterten auf den Balkon (Hochparterre) und öffneten das auf Kipp stehende Fenster. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Behältnisse und flüchteten mit Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

