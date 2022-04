Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Raub auf Wettbüro

Recklinghausen (ots)

Bei einem Raub auf ein Wettbüro am Montagabend erbeuteten drei bislang unbekannte Täter Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den unbekannten Tätern machen können.

Der 51-jährige Angestellte aus Herten wurde, nachdem er das Geschäft an der Bahnhofstraße verschlossen hatte, um 23.20 Uhr auf der Annastraße an seinem Auto von zwei unbekannten Männern angesprochen und mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht. Sie forderten ihn auf die Schlüssel zum Wettbüro auszuhändigen. Ein dritter Täter nahm sich dann die Schlüssel und betrat das Geschäft alleine. Während dessen warteten die anderen beiden, zusammen mit dem Angestellten, in dessen Auto auf der Annastraße. Als der unbekannte Mann dann schließlich mit Bargeld, das er aus dem Safe geholt hatte, wieder herauskam, flüchteten alle drei Täter zu Fuß in Richtung Storcksmährstraße.

Täterbeschreibung:

1.

etwa 1,80m groß, raue Stimme, stabile Figur, etwa längerer, gepflegter Vollbart, kurze dunkle Haare, dunkle Jeanshose, weiße Trainingsjacke, schwarze Handschuhe.

2.

ungepflegte, dunkle, schulterlange Haare; krauser/kräuseliger Vollbart; schwarze Lederjacke.

3.

helle Jogginghose, helle Nike-Sneaker, Kapuzenpulli.

Die Männer trugen keine Masken.

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell