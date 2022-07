Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulgebäude - Versuchter Aufbruch von Container - Trickbetrug - Roller gestohlen - Einbruch in Kindertagesstätte - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Großenlüder. In der Nacht zu Freitag (15.07.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Dr.-Stieler-Straße ein. Die Täter zerstörten mehrere Scheiben und gelangten über die Mensa ins Gebäude. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Container

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (16.07.), gegen 2 Uhr, einen Container auf dem Messeparkplatz in der Paul-Klee-Straße aufzubrechen. Der Container befand sich auf einem Lkw-Anhänger. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug

Fulda. Am Samstagmittag (16.07.), gegen 13.45 Uhr, wurde eine 49-jährige Frau aus Künzell Opfer von zwei Trickbetrügerinnen. Die Täterinnen sprachen die Künzellerin an und unterbreiteten ihr das Angebot, mit ihr ein Ritual zur Säuberung ihrer Aura durchzuführen. Die 49-Jährige glaubte den Angaben der Schwindlerinnen und fuhr zusammen mit einer der Trickbetrügerinnen nach Hause, um eine hohe Summe Bargeld an sich zu nehmen. Die Täterinnen behaupteten das Geld für die Durchführung des Rituals zu benötigen. Danach begaben sich alle Drei zusammen in den Bereich Auepark. Während des "Rituals" wurde das Bargeld in ein Handtuch gewickelt, welches in der Folge von einer der Täterinnen gegen ein anders Handtuchpaket - zunächst unbemerkt - ausgewechselt wurde.

Die Geschädigte verließ kurze Zeit später - ohne den Trickbetrug bemerkt zu haben - die Örtlichkeit. Sie beschreibt die Täterinnen folgendermaßen:

- 1. Frau: circa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schlank, graues Haar zum Dutt gebunden, sprach russisch, bekleidet mit einem schwarzen, langen Kleid - 2. Frau: circa 45 Jahre alt, etwa 150 cm groß, korpulent, schwarze schulterlange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, sprach russisch, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und kurzer, dunkelblauer Shorts

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (17.07.) im Gallasiniring einen silbernen Motorroller der Marke Qingci. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 346-KRV stand auf einem Abstellplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Zwischen Samstagmittag (16.07.) und Sonntagnachmittag (17.06.) wurde eine Kindertagesstätte in der Dingelstedtstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Mittwochabend (13.07.) und Sonntagabend (17.07.) in ein Vereinsheim im Gallasiniring einzubrechen. Die Zugangstür hielt den Hebelversuchen stand, der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell