POL-OH: Erstmeldung größerer Einsatz nach Gefahrgutunfall - Erstmeldung

Fulda (ots) - Einbruch in Schulgebäude Großenlüder. In der Nacht zu Freitag (15.07.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Dr.-Stieler-Straße ein. Die Täter zerstörten mehrere Scheiben und gelangten über die Mensa ins Gebäude. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 5.000 Euro Sachschaden. ...

