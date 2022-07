POL-OH: Brand in Gaststätte

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft Petersberg. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (19.07) in ein Elektronikgeschäft in der Justus-Liebig-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an der Notausgangs- sowie an der Warenannahme-Tür und verursachten dabei circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

