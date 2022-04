POL-HA: Hagener weicht Katze aus und fährt gegen Poller

Hagen-Boele (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagnachmittag (28.04.2022) in Boele zwei Personen leicht verletzt. Gegen 18.35 Uhr fuhr eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW über die Schwerter Straße in Richtung der Buschmühlenstraße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Hagenerin auf den Peugeot einer 59-jährigen Hagenerin auf, die dort an einer Ampel wartete. Durch die Wucht ...

