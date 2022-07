Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld

Eiterfeld (ots)

Am 20.07.22 gegen 19.30 Uhr wurde Am Badepark 2, auf dem gegenüber vom Schwimmbad liegenden Parkplatz, ein geparkter schwarzer Pkw VW Tiguan angefahren und beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher führte vermutlich einen roten Mini Cooper und stieß beim Ausparken gegen den VW Tiguan. Durch den Anstoß entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Die Polizeistation Hünfeld bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06652/9658-0 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Zans, POK, Polizeistation Hünfeld

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

