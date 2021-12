Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vermisste 13-jährige wohlbehalten aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Am 28. Dezember 2021 informierte, abends um kurz vor 23:00 Uhr, eine besorgte Mutter telefonisch die Beamten des Bundespolizeireviers Kaiserslautern darüber, dass ihre 13-jährige Tochter sich ihres Wissens nach aktuell am Hauptbahnhof Kaiserslautern befinden würde. Durch die sofort veranlasste Nachsuche im Bahnhof sowie in den dort abgestellten Zügen konnte das Mädchen wohlbehalten in einer Zugtoilette durch die Streife aufgefunden werden. Das Kind war zuvor bereits offiziell als vermisst gemeldet worden und konnte, anhand in der Fahndungsnotiz hinterlegten Personenbeschreibung, zweifelsfrei identifiziert werden. Die Mutter des Mädchens wurde informiert und konnte ihre Tochter anschließend im Revier abholen.

