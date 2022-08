Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW, Spiegel abgetreten

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten Zeugen, dass zwei Männer gerade an einem PKW des Ordnungsamtes der Stadt Grünstadt den Außenspiegel abgetreten, und sich zu Fuß entfernt hatten. Beim Weglaufen hätten sie dann noch gegen einen weiteren PKW getreten. Die Fahrzeuge waren im Bereich Kreuzerweg in Grünstadt geparkt. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte einer der Männer, ein 25-Jähriger aus Eisenberg, im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle gab er zunächst falsche Personalien an und versuchte anschließend zu flüchten. Er wurde durch die Polizeibeamten jedoch unmittelbar wieder eingeholt, zu Boden gebracht und durchsucht. Hierbei konnte sein Ausweis aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf räumte er die Tat ein. Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer des bis dahin unbekannten PKW auf der Dienststelle und meldete die Beschädigung seines Außenspiegels. Ermittlungen zum zweiten Täter, sowie Strafverfahren wurden eingeleitet. Evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.

