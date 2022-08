Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Motorradunfall

Elmstein (ots)

Am 12.08.2022 gegen 20:45 Uhr kam es auf der L499 zwischen Elmstein und Mückenwiese zu einem schweren Motorradunfall. Der 27-Jährige Biker befuhr die L499 von Elmstein in Richtung Mückenwiese. In einer Kurve verlor der junge Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Anschließend rutschte er nach links von der Fahrbahn und kam dort im Grünstreifen zum Liegen. Hierbei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Das Motorrad des Mannes war nicht mehr fahrbereit (Sachschaden: 1000EUR). Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße im genannten Bereich gesperrt werden.

