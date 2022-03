POL-GT: Versuchte Zigarettenautomatensprengung - zwei Tatverdächtige festgestellt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Dienstagabend (29.03., 21.30 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Wohngruppe an der Friedrichsdorfer Straße informiert. Das Feuer brach in einer Küche im ersten Geschoss des zweigeschossigen Hauses aus. Ersten Erkenntnissen nach ist Plastik auf einem eingeschalteten Herd in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht ...

