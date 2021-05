Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Radfahrer prallt gegen geparkten VW Bus

Emmerich (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:10 Uhr war ein 17-jähriger Radfahrer auf der Normannstraße in Richtung Speelberger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst mit dem Heck eines dort am Fahrbahnrand abgestellten VW Busses. Die Heckscheibe des VW splitterte durch den Aufprall, der Jugendliche verletzte sich an Kopf und Hals und wurde zur stationären Behandlung von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad und an dem PKW entstand Sachschaden. (cs)

