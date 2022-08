Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Wohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.08.2022 kam es in der Von-der-Tann-Straße zu einem versuchten Einbruch. Die Geschädigte verließ am Morgen das Haus und gekehrte erst gegen 23:30 Uhr zurück. Als sie ihre Wohnungstür im Mehrfamilienhaus aufschließen wollte, bemerkte sie Aufbruchsspuren an der Tür. Den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht in die Wohnung zu gelangen. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell