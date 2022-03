Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Schule

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (21.03.22), 18.00 Uhr, und Dienstag (22.03.22), 06.50 Uhr, in die Schule an der Margarethenstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie mehrere Türen unter grober Gewaltanwendung auf. Sie durchwühlten zahlreihe Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Die Polizei in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481-9337-4515.

