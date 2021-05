Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Diebstahl aus Pkw im Bereich Banteln

Hildesheim (ots)

Ein 26-jähriger Gronauer stellte seinen Pkw Skoda Oktavia am 13.05.2021 im Zeitraum von ca. 14.20 Uhr bis 14.30 Uhr auf einem Feldweg westlich der Bundesstraße 3 zwischen "Eimer Kreuz" und Banteln ab. Im genannten Zeitraum zerstörte ein bislang unbekannter Täter eine Seitenscheibe des Pkw mittels Steinwurf und entwendete aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie, in dem sich eine geringe Menge Bargeld sowie persönliche Dokumente des Geschädigten befanden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell