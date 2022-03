Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Straßenraub, Mann bewusstlos geschlagen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in Altenrheine an der Paschenaustraße einen Fußgänger überfallen. Ersten Erkenntnissen zufolge bekam der Mann mehrere Schläge ab - und wurde dann bewusstlos. Die Tat ereignete sich am späten Samstagabend (19.03.22) zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr im Bereich zwischen Schürweg und Hopstener Damm. Der 39-Jährige war zu Fuß auf dem Geh-/und Radweg an der Paschenaustraße unterwegs. Dabei wurde er von hinten von zwei Radfahrern überholt. Es handelte sich um zwei männliche Personen im jugendlichen Alter. Beide trugen Kapuzenpullover, die Kapuzen waren tief ins Gesicht gezogen. Die beiden stellten ihre Räder quer vor dem Fußgänger ab und forderten - in drohender Haltung - die Herausgabe der Geldbörse. Der 39-Jährige zeigte sein leeres Portemonnaie vor. Daraufhin erhielt er nach eigenen Angaben unvermittelt einen Faustschlag von einem Unbekannten. Kurz darauf folgte ein weiterer Schlag. Der Mann wurde bewusstlos und wachte erst später im Rettungswagen wieder auf. An die Zeit dazwischen kann er sich nicht erinnern. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Weitere Angaben zur Tat liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

