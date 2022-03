Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 17-Jähriger fährt mit E-Scooter gegen Transporter und wird schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagnachmittag (22.03.22) mit seinem E-Scooter gegen ein stehendes Postauto gefahren. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der junge Mann aus Ibbenbüren fuhr mit dem E-Scooter auf der Straße Püsselbürener Grenze in Richtung Gravenhorster Straße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 20 fuhr er aus bisher unbekannten Gründen gegen den VW-Transporter, der am rechten Fahrbahnrand stand. An dem Auto zerbrach die Heckscheibe. Auch die Heckklappe wurde beschädigt. Die im Transporter sitzende 55-jährige Ibbenbürenerin wurde nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 17-Jährigen in ein Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 5.200 Euro.

