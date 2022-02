Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneuter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Haßloch (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Zeppelinstraße ein und gelangten so in das Anwesen. Es wurden verschiedene Räume offensichtlich bei der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Eigentümer sind derzeit in Urlaub, so dass bezüglich Schadenshöhe und möglichem Diebesgut aktuell noch keine Aussagen getroffen werden können. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell