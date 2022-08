Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Diebstahl von Baustelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.08.2022 gegen 11:00 Uhr versuchte ein bis dato Unbekannter mehrere Metallkabel von einer Baustelle in der Gabelsbergerstraße zu entwenden. Aufmerksame Zeugen beobachteten dies jedoch und sprachen den Täter an, welcher daraufhin, ohne Beute, mit seinem Fahrrad vom Tatort flüchtete. Eine sofortige Fahndung nach dem Flüchtigen verlief leider erfolglos. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50-60 Jahre alten Mann mit auffälliger Zahnlücke handeln.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

