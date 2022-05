Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw, Serie - erneut wird eine Vielzahl von Fahrzeugen zerkratzt - mutmaßlich politischer Hintergrund - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau - Ortsteil: FR-Neuburg, FR-Herdern

Im Laufe der Nacht von Freitag 20.05.2022 auf Samstag 21.05.2022, wurden im Bereich der Karlstraße in Freiburg-Neuburg und Freiburg-Herdern mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt.

Die Polizei hat bislang Erkenntnisse über 25 beschädigte Fahrzeuge mit zum Teil erheblichen Schäden über die gesamte Fahrzeugoberfläche. An vier Fahrzeugen wurden Symbole mit politischem Bezug festgestellt: "Hakenkreuz" und "Z". Insgesamt wird der Sachschaden vermutlich im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Dies reiht sich in weitere Tatserien in der jüngeren Vergangenheit in diesem Bereich ein, die mutmaßlich Bezug auf den Ukraine-Krieg nehmen. Und tatsächlich meldete bereits ein Geschädigter über online-Anzeige der Polizei (Internetwache der Polizei Baden-Württemberg), er sei bereits das zweite Mal in kurzer Zeit von einer Serie mit diesem Bezug betroffen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen übernommen und sucht in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Dezernat der Kriminalpolizei weitere Geschädigte und mögliche Zeugen der Tat, die möglicherweise in einer der Tatnächte verdächtige Beobachtungen in den Freiburger Stadtteilen Neuburg, Herdern und Zähringen gemacht haben.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell