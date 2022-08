Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Katalysatordiebstahl

Ahaus (ots)

Tatzeit: 25.08.2022, zwischen 07:50 Uhr und 16:00 Uhr, Ahaus, Fürstenkämpe sowie Kivitstegge

Einen Katalysator haben Unbekannte in Ahaus erbeutet. Als ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16.00 Uhr an der Fürstenkämpe von einem Parkplatz fahren wollte, machte dessen grauer VW Golf untypische laute Geräusche. Ein Blick unter das Fahrzeug offenbarte den Diebstahl. Eben diese ungewöhnliche Geräuschentwicklung hatte bereits gegen 14.45 Uhr einen anderen Autofahrer an der Kivitstegge stutzig werden lassen. Dort war es jedoch beim Versuch des Diebstahls geblieben. Einschnitte in der Abgasanlage des schwarzen BMW waren die Ursache für den ungewünschten Klang. Beide Geschädigten hatten ihre Wagen gegen 08.00 Uhr auf den Parkplätzen an den Bildungseinrichtungen abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

