Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen

Unterjettingen (Kreisstraße 1025): Kollision während Überholvorgang hat drei Verletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Auf der Kreisstraße 1025 (K1025) zwischen Unterjettingen und dem Kreisverkehr an der Bundesstraße 28 kam es am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Eine 50-jährige VW Golf-Fahrerin befuhr mit ihrem 59-jährigen Beifahrer die K1025 von Nagold kommend in Richtung Unterjettingen. Kurz nach dem Kreisverkehr B28/K1025 verringerte die Pkw-Lenkerin die Geschwindigkeit, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ein 40-jähriger BMW M5-Fahrer befuhr zwei Fahrzeuge dahinter ebenfalls die Kreisstraße. Nach dem Kreisverkehr scherte der BMW-Fahrer zum Überholen aus und nahm den Abbiegevorgang der Golf-Fahrerin zu spät wahr. Infolgedessen kam es trotz einer Gefahrenbremsung des BMW-Fahrers zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall schlitterte der BMW auf der Fahrbahn weiter und kam etwa sechzig Meter weiter zum Stehen. Der VW Golf überschlug sich und kam im angrenzenden Grünbereich auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der 40-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Insassen des VW Golf wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Sowohl Rettungsdienst als auch ein Notarzt waren im Einsatz. Der Sachschaden beträgt etwa 55.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Herrenberg war zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K1025 beidseitig zwischen Ortsausgang Unterjettingen und B28 gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell