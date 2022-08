Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Lebloser Junge aus Freibadbecken gezogen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 14:30 Uhr in einem Freibad in Holzgerlingen ein lebloser sechs Jahre alter Junge von einem Schwimmer aus einem Becken gezogen. Im Verlauf der ersten Einsatzmaßnahmen des Rettungsdienstes wurde das Kind in einem kritischen Gesundheitszustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Sachverhalts benötigt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, noch Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell