Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Aldolf-Kolping-Straße/Autoaufbrecher flüchtet ohne Beute

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Leitstelle der Polizei Coesfeld am Donnerstag (28.7.) um kurz vor 22 Uhr eine verdächtige Person an einem Auto in der Adolf-Kolpin-Straße in Dülmen. Beim Eintreffen konnten die alarmierten Polizisten vor Ort an einem Auto eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Die verdächtige Person trafen die Polizisten vor Ort nicht mehr an. Diese war zuvor mit einem weißen Fahrrad geflüchtet. Nach Angaben der Autonutzerin war aus dem Auto nichts gestohlen worden.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 175-185 cm groß, schlanke Statur, 25-30 Jahre alt, südländische Aussehen, schmaler Bart. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Hose. Auf dem Kopf trug er eine Mütze.

In den vergangene Wochen ist es vermehrt zu gleichgelagerten Diebstählen oder Diebstahlsversuchen gekommen. Deshalb bittet die Polizei darum keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell