Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch mit Kassenzettel fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Ein 26-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Getränkemarkt in der Zollamtstraße versucht, mit mutmaßlich gestohlenen Bierkisten Profit zu machen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fand der Verdächtige einen Einkaufsbeleg über vier Kisten Bier. Mit dem Kassenzettel marschierte der Mann in den entsprechenden Getränkemarkt, griff sich vier volle Kisten des Gerstensafts und behauptete dann an der Kasse, dass er die Getränke zurückgeben möchte. Womit der 26-Jährige nicht rechnete: Sein Treiben wurde beobachtet. Der Betrugsversuch flog auf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell