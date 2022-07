Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin absichtlich angefahren

Kaiserslautern (ots)

Mutmaßlich absichtlich hat am Mittwoch ein Autofahrer in der Mühlstraße eine Frau verletzt. Offensichtlich ärgerte sich der Mann über die 33-Jährige, die auf der Straße stand und eine Pkw-Fahrerin aus einer Parklücke dirigierte. Vermutlich weil die 33-Jährige dem Autofahrer keinen Platz machte, fuhr er sie mehrmals mit seinem Wagen an. Das Auto berührte ein Knie der Frau. Die 33-Jährige klagte danach über Schmerzen. Nach dem Vorfall fuhr der Mann weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell