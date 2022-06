POL-HS: Einbruch in Gemeindehaus

Erkelenz-Golkrath (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer klingelten am Freitag (3. Juni), gegen 17.30 Uhr an der Haustür einer älteren Dame und gaben sich als Elektriker aus. Sie gaben an, dass der Stromzähler im Haus zu schnell laufen würde und man einen sogenannten "Stopper" einbauen müsse. Einer der Männer forderte die Seniorin auf, in die Küche im Erdgeschoss zu gehen und den Herd einzuschalten. Als sie dies tat, bemerkte die alte Dame, dass die Männer sich im ...

