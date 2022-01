Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Katdiebstahl in der Westerbreite gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben sich Unbekannte in der "Westerbreite" an einem Opel Astra zu schaffen gemacht. Die Täter näherten sich zwischen 2 Uhr und 10 Uhr morgens dem grünen Kleinwagen, der auf einem Seitenstreifen in Höhe der Hausnummer 7 parkte und entfernten den Katalysator des Opels. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell