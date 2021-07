Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe entwenden Katalysator an geparkten Pkw

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Montag 9 Uhr bis Dienstag 20:30 Uhr in der Karlsruher Oststadt einen Katalysator an einem geparkten Auto ausgebaut und entwendet. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte das fehlende Zwischenstück in der Abgasanlage, als er am Dienstagabend zu seinem Fahrzeug kam und den Motor startete. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Willy-Andreas-Allee geparkt. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721-6663311 entgegen.

