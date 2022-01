Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachschäden durch Böllerexplosion

Osnabrück (ots)

An der Wesereschstraße, im Bereich zwischen Henschel- und Kreuzstraße, ereignete sich am Samstagabend eine Böllerexplosion. Unbekannte hatten den pyrotechnischen Gegenstand in den Briefkasten eines Wohnhauses geworfen. Durch die Explosion wurden der Briefkasten und die Haustür zerstört bzw. beschädigt. Umherfliegende Teile des Briefkastens beschädigten einen geparkten Pkw vor dem Haus. Zeugen gaben Hinweise auf eine dreiköpfige Personengruppe, die für die Tat verantwortlich sein könnten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können und noch nicht mit den Ermittlern gesprochen haben. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 0541/327-2115.

