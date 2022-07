POL-PPWP: Betrug bei der Wohnungssuche

Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein gestohlener Maserati ist am Donnerstag in Hochspeyer wieder aufgetaucht. Der Wagen war am vergangenen Sonntag im nordbadischen Brühl (wir berichteten: https://s.rlp.de/hwbid) gestohlen worden. Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Wagen in einem Waldstück bei Hochspeyer auffinden. Der Maserati wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |elz ...

