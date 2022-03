Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 71, vom 12.03.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg - Wildenrath - Heckenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 11.03.2022, gegen 03:30 Uhr, in der Straße "Auf dem Kirchkamp" eine Hecke in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein neben der Hecke parkender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Teile der linken Fahrzeugfront wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Heinsberg - Himmerich - Aufbruch eines Pkw

Unbekannte schlugen in der Zeit vom 11.03.2022, 22:30 Uhr bis 12.03.2022, 02:00 Uhr, in Himmerich die Seitenscheibe an der Fahrerseite eines Pkw ein. Durch das entstandene Loch in der Scheibe konnten sie die Fahrertür öffnen. Aus dem Pkw wurden ein Rucksack, eine Damenhandtasche sowie Bekleidungsgegenstände entwendet. Der Pkw parkte auf dem Parkplatz einer Diskothek.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell