POL-COE: Senden, Rorups Wiese/Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots) - Auf einem Feld an der L580 kam am Donnerstag (28.07.22) eine 62-jährige Billerbeckerin mit ihrem Auto zum Stehen. Gegen 11.50 Uhr wollte eine 76-jährige Autofahrerin aus Nottuln links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Gleichzeitig setzte die 62-Jährige in Fahrtrichtung Rorup zum Überholvorgang an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der Billerbeckerin ...

