POL-COE: Billerbeck, L580/ Auto schleudert auf Feld

Auf einem Feld an der L580 kam am Donnerstag (28.07.22) eine 62-jährige Billerbeckerin mit ihrem Auto zum Stehen. Gegen 11.50 Uhr wollte eine 76-jährige Autofahrerin aus Nottuln links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Gleichzeitig setzte die 62-Jährige in Fahrtrichtung Rorup zum Überholvorgang an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der Billerbeckerin von der Straße auf das Feld. Mit einem Rettungswagen kam die 62-Jährige verletzt in ein Krankenhaus.

