POL-KS: Fünf Autos im Wacholderweg aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger/ Hasenhecke:

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht im Wacholderweg in Kassel mehrere Pkw aufgebrochen und dabei einen Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Fünf betroffene Autobesitzer haben sich am heutigen Dienstagmorgen bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Aus den Fahrzeugen erbeuteten die Täter vorgefundene Geldbörsen, Fahrzeugpapiere, eine Sporttasche und weitere Gegenstände. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, hatten die Auto-Aufbrecher in der Zeit zwischen gestern Abend, 22:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 6:30 Uhr, agiert. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie an einem Mercedes, einem Renault, einem Audi und zwei Autos des Herstellers Seat jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge anschließend nach Wertsachen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Auto-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

