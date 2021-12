Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 450 bei Bad Emstal: 81-Jährige tödlich verletzt; Unfallstelle geräumt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:14 Uhr und 12:50 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemeldungen zu dem Unfall.)

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Bei der Autofahrerin, die am heutigen Montagvormittag bei dem Unfall auf der B 450 tödlich verletzt wurde, handelt es sich um eine 81 Jahre alte Frau aus Niedenstein. Entgegen der ersten Meldungen war sie mit ihrem Wagen nicht auf der B 450 aus Richtung Wolfhagen unterwegs, sondern von der Kreisstraße 110 aus Richtung Sand gekommen. Von dort aus bog sie mit ihrem Audi nach links auf die B 450 in Richtung Merxhausen ab, wobei jedoch auf der Bundesstraße von links der Lkw kam. Beide Fahrzeuge waren daraufhin im Einmündungsbereich zusammengestoßen. Die 81-Jährige sowie auch ein in ihrem Auto befindlicher Hund wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät. Der ebenfalls aus Niedenstein stammende 68 Jahre alte Fahrer des Lkw blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die beiden Fahrzeuge wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Aufgrund des Unfalls musste die B 450 bis etwa 14:30 Uhr voll und anschließend noch teilweise gesperrt werden. Seit 16:10 Uhr sind die Bergungsarbeiten nun abgeschlossen.

