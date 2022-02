Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Mutmaßlicher Ladendieb verhaftet

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (16.02.22) einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Ein Zeuge rief gegen 13.50 Uhr bei der Leitstelle an. Er meldete eine unbekannte Person mit Jutebeutel, die fluchtartig den Lidl an der Rekener Straße in Richtung K+K an der Straße Grüner Weg verließ. In einem Auto fuhr er mit einer anderen Person weg. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte das Fahrzeug. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der Fahrer nicht. Stattdessen beschleunigte er das Auto.

Kurz darauf entdeckten die Beamten das verlassene Fahrzeug kurz vor der Kreuzung B525/Roruper Straße bei Darup. Zur Unterstützung wurde ein Spürhund hinzugerufen. Er nahm die Fährte der Flüchtenden auf, was zur Festnahme eines Tatverdächtigen führte. Es handelt sich um einen 19-jährigen Rumänen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell