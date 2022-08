POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Pedelecs entwendet

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwilligen Feuerwehren Steinheim an der Murr, Kleinbottwar und Höpfigheim rückten am Dienstagabend gegen 20:10 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 34 Wehrkräften in die Beethovenstraße nach Steinheim an der Murr aus, nachdem Nachbarn Rauch aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses wahrgenommen hatten. Mutmaßlich hatte eine 26-jährige Bewohnerin einen Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd ...

mehr