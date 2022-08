Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau im Bus beleidigt - Polizei sucht wichtige Zeugin und bittet um Hinweise + Unfallflucht im Mühlweg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Unfallflucht im Mühlweg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. Juli, kam es zwischen 03 und 07 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels im Mühlweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch die Kollision nach einem noch unbekannten Fahrmanöver entstand an einem vorwärts eingeparkten, schwarzen BMW hinten links am Radkasten ein Schaden. Mutmaßlich passierte der Unfall beim Ein- oder Ausparken. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Frau im Bus beleidigt - Polizei sucht wichtige Zeugin

Die Polizei ermittelt nach verbalen und von Gesten begleiteten Beleidigungen im Bus der Linie 4 und sucht eine wichtige Zeugin. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 22. Juli, zwischen 15.30 und 16 Uhr. Die gesuchte Zeugin sprach das 47 Jahre alte Opfer danach an, berichtete davon, den Vorfall mitbekommen zu haben und begleitete das Opfer letztlich bis zur Friedrich -Ebert-Straße. Der eigentliche Geschehen war wohl am Rudolphsplatz. Als das Opfer über den hinteren Einstieg den Bus betrat traf sie möglicherweise beim Einsteigen mit ihrer Handtasche einen hinter ihr stehenden Mann. Dieser Mann stieg zunächst ohne Maske in den Bus ein, setzte dann jedoch nach einer entsprechenden Durchsage eine auf. Dieser Mann begann dann mit den Beleidigungen durch Worte und Gesten. Der Mann, mutmaßlich deutscher Herkunft, war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, ca. 80 kg schwer und etwa 60 Jahre alt. Er hatte graues, kinnlanges Haar und trug ein blaues Hemd, schwarze Hose und schwarze Schuhe, vermutlich aus Leder. Er fiel durch sein Gesamtverhalten und durch eine sehr dicke und rote Nase auf. Außer der bereits beschriebenen Zeugin sucht die Polizei weitere Zeugen, die an der Bushaltelle oder im Bus den Vorfall gesehen haben? Außerdem bittet die Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell