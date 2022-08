POL-MR: 3 Festnahmen - Kripo sucht Zeugen und weitere Opfer + Erst hilflos, dann renitent + Lkw angefahren - Verursacher bekannt - Lkw unbekannt + Leicht Verletzt, Auto kaputt und Führerschein weg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - 3 Festnahmen - Kripo sucht Zeugen und weitere Opfer

Am späten Montagabend (01.August), gegen 23.10 Uhr, endete eine Fahndung der Polizei mit der Festnahme von drei polizeibekannten Männern im Alter von 19, 20 und 27 Jahren.

Die Fahndung begann, nachdem nach ersten Erkenntnissen zwei Männer zunächst zwei bekannte Zeugen nach Zigaretten und später noch einen 25 Jahre alten Mann nach Geld befragt hatten und nachdem einer der Männer dem 25-Jährigen nach dessen Ablehnung unvermittelt mit einer Glasflasche geschlagen haben soll. Nach dem Schlag flüchteten die Männer ohne Beute. Als die Polizei die zwei beschriebenen Tatverdächtigen in der Innenstadt antraf, befand sich eine dritte Person in deren Begleitung. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei einen genauen Tathergang, das Tatgeschehen und die einzelnen Tatbeteiligungen der einzelnen Festgenommenen.

Wem sind am Montagabend zwei oder evt. drei gemeinsam handelnde Männer durch ihr Verhalten aufgefallen? Wer war am Montag oder aber auch zuvor möglicherweise von gleichgelagerten Vorfällen betroffen und könnte die jeweiligen Täter beschreiben?

Die Kripo bittet etwaige Zeugen von besonderen Vorkommnissen am Montagabend sowie weitere Opfer, die bislang keine Anzeige erstatteten dringen, sich zu melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0

Marburg - Erst hilflos, dann renitent

Im Einsatz war die Polizei wegen einer vermeintlich hilflosen Person. Die Polizei hatte einen Notruf erhalten, dass sich jemand womöglich in der Lahn befindet und um Hilfe ruft. Als die Polizei am Mittwoch, 03. Juli, um kurz nach 05 Uhr an der Weidenhäuser Brücke eintrifft, war der nasse Mann bereits aus dem Wasser heraus und ansprechbar. Er verweigerte dann aber die Kontrolle und lehnte die augenscheinlich notwendige medizinische Hilfe ab. Letztlich trat er nach den Polizeibeamten und spuckte sie an. Seine zunächst gelungene Flucht endete jedoch Am Grün, wo er sich aber erneut sperrte und wehrte. Letztlich gelang es der Polizei, den hinlänglich polizeibekannten 42-Jährigen zu Boden zu bringen und ihm die Handfesseln anzulegen. Im Krankenhaus waren dann vier Polizeibeamte und zwei Security-Mitarbeiter nötig um den sich gebärdenden Mann für die medizinische Untersuchung zu fixieren. Nach der ärztlichen Versorgung verbrachte er den Rest der Nacht in der Zelle. Durch die Widerstände erlitten zwei Polizeibeamte und der 42-Jährige Verletzungen.

Cappel - Lkw angefahren - Verursacher bekannt - Lkw unbekannt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen dieses Mal nicht den Unfallverursacher, sondern das Unfallopfer und den betroffenen Lastwagen. Nach den Angaben des 86 Jahre alten Autofahrers hat er auf der Umgehungsstraße zwischen den Straßen Zum Rosenmorgen und Zur Aue einen an der dortigen Baustelle stehenden Lastwagen beim Vorbeifahren wohl touchiert. An der Baustelle standen nach seiner Aussage mehrere Lastwagen mit Anhänger. Am Auto des Seniors entstand an der rechten Seite ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Da der Mann an dem Lastwagen keinen Schaden sah, fuhr er zunächst weiter und dann zur Polizei. Welche Lastwagen standen zur Unfallzeit am Montag, 01. August, gegen 17 Uhr, an der Baustelle auf der Umgehungsstraße? An welchem Lastwagen oder auch Anhänger entstand mutmaßlich auf der linken Seite ein Unfallschaden? Möglicherweise befindet sich an der Kollisionsstelle graue Fremdfarbe? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten den Betroffenen um Kontaktaufnahme unter Tel. 06421 406 0.

Wetter - Leicht Verletzt, Auto kaputt und Führerschein weg

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss endete für eine Frau mit einem Unfall. Sie kam am Dienstag, 02. August, gegen 20.15 Uhr, auf einer Kreisstraße nach rechts von der Straße ab. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 7000 Euro. Ein Rettungswagen transportierte die augenscheinlich eher leicht verletzte Fahrerin ins Krankenhaus und die Polizei veranlasste nach positivem Alkotest eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

