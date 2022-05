LPI-GTH: Ohne gültige Fahrerlaubnis

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 02.25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die Schleusinger Straße als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Dabei entstand Sachschaden am VW von circa 1.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Der Hirsch lief in unbekannte Richtung davon. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

